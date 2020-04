paliecmājās ⟩ Daiļā latviete jeb pašmāju skaistules bez kosmētikas

Šodien bija pirmā reize, kad (kopš 12.03.) aizgāju uz pārtikas lielveikalu. Es biju nobijusies. Ar šalli priekšā mutei, pirku visu pēc saraksta, kuru vakar sastādīju saliekot visu pa zonām, kur kas atrodas. Es atzīšos - tas bija bailīgi. Vismaz man. Tajā paša laikā pārdevēji un darbinieki vienkārši strādāja. Es skatījos un pie sevis pateicos šiem cilvēkiem. Tiem, kas strādā, lai es varētu pabarot sevi un savu ģimeni. Aptiekāriem. Mediķiem. Es No SIRDS PATEICOS IKVIENAM, kurš strādā aptiekā, pārtikas veikalā, degvielas uzpildes stacijā, par kurjeru utt. Es noliecu galvu jūsu priekšā. Es gribētu, lai mēs katrs pasakām PALDIES un šo pateicības stafeti nododu tālāk @linda_leen_ @kristine_virsnite @perlumamma.lv @samantatina @laurasaulite @renarszeltins Jo mums IR jāpasaka PALDIES. No sirds. ❤🙏 . . Who would have thought that one day I will be scared to go to a supermarket? I was today. It was my first time almost a month (I was going only to my local organic shops and got some things delivered). I was scared. Sad. Confused. Cautious. But mostly very scared. I looked at the salespeople working there, and I felt frightened for them. So I want to thank every salesperson standing on the other side of the counter so that I could feed me and my family. I want to THANK every pharmacist. I want to THANK every medial personnel who help those in need. I wish to thank everyone who delivers - packages, foods, services, and things that make our days' tiny bit better. I am THANKFUL, from all my heart. You are heroes. You are brave, brave heroes. I would like to nominate everyone to say THANK YOU ❤🙏 . . #storyabout #beinggrateful #grateful #pateicīga

