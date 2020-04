No Covid-19 miris džeza saksofonists Lī Konics

93 gadu vecumā no koronavīrusa izraisītām komplikācijām miris amerikāņu džeza mūziķis Lī Konics (Lee Konitz), kurš bija pēdējais dzīvais mūziķis no klasiskā Mailza Deivisa (Miles Davis) sastāva, kas ieskaņoja izlasi "Birth of the Cool" (1957), ziņo ārvalstu prese.