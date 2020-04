Patlaban nekas neliecina par augstiem saslimšanas rādītājiem iedzīvotāju vidū ar Covid-19, raidījumā "Komforta zona" paziņoja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktore Liene Cipule. Intervijā tika runāts arī par NMPD mediķu nolsodzi pandēmijas laikā, par to, cik patiesībā ir sāpīgi Covid-19 testi un citiem jautājumiem.

Pilnu interviju iespējams noskatīties šeit:

Saistībā ar repatriācijas reisiem ar īpašām grūtībām mēs nesaskaramies, jo ir diezgan atstrādāti visi mehānismi un process, kā tam ir jānotiek. Atšķirībā no iepriekšējiem reisiem, kas ienāca vakar, bija pieņemti papildu lēmumi: mērīt temperatūru visiem cilvēkiem, kas atgriežas ar šiem reisiem, un arī veikt testus tiem, kam ir simptomi un temperatūra. Ja cilvēki brīvprātīgi vēlas nodot paraugus uz Covid-19, tas arī tiek nodrošināts. Cik man ir zināms, visi drošības pasākumi lidostā tiek ievēroti ļoti stingri. Cilvēkiem, kas atgriežas [Latvijā], tiek piešķirtas gan maskas, gan tiek nodrošināta transportēšana, gan arī mūsu ārstu palīgu konsultācija un paraugu paņemšana.

Vienlaikus būtu ļoti sarežģīti, ja mēs uzskatītu, ka šis tests ir jāveic obligāti. Jautājums būtu par to, kā mēs to varētu darīt piespiedu kārtā, jo visa testēšana, kas notiek Latvijā, ir brīvprātīga. Pacienti var pieteikties caur ģimenes ārstiem vai zvanot uz konkrētiem tālruņiem, bet nevienam tas netiek darīts piespiedu kārtā. Bet, ja visiem obligāti būtu jāveic tests, noteikti uzrastos kāds cilvēks, kas tomēr brīvprātīgi nevēlētos nodot analīzes. Bet vakardien visi piekrita: gan mērija temperatūru, gan arī nodeva šos paraugus.

Saistībā ar to, ka Latvijā jau pirms zināma laika sākusies vīrusa lokālā transmisija, NMPD ikdienā saņem izsaukumus ar aizdomām par Covid-19. Cik dienā apmēram ir šādu izsaukumu?

Vidēji dienā mēs veicam apmēram desmit, citreiz vairāk, citreiz mazāk izsaukumu, kas ir saistīti vai nu ar apstiprinātu Covid pacientu, vai ar aizdomām, ka tas varētu būt Covid pacients. Un šīs aizdomas rodas vai nu no simptomātikas, kas tiek noskaidrota zvana laikā, vai no kaut kādas vietas, piemēram, ja konkrētajā patversmē, uz kurieni mūs izsauc, jau ir konstatēts pacients ar apstiprinātu Covid-19, tad mēs pieņemam, ka tur varētu būt šis Covid-19 pozitīvais pacients. Bet tas nav liels izsaukumu skaits.

Proti, ka šis izsaukums var būt saistīts arī ar Covid-19 saslimšanu. Ir bijuši gadījumi, kad cilvēkiem ar citu diagnozi, piemēram, infarktu vai insultu un bez Covid-19 raksturīgajiem simptomiem, nonākot stacionārā un veicot šo testu, tiek konstatēts, ka cilvēks šo vīrusu pārnēsā vai ir ar to inficējies. Un tāpēc šie piesardzības pasākumi ir jāattiecina uz visiem izsaukumiem. Tomēr dienests ir izveidojis savu gradāciju: izsaukumos ar augstu riska pakāpi mēs velkam visaugstākā aizsardzības līmeņa tērpus, tur ir arī ilgāka saģērbšanās un process sarežģītāks. Bet katru izsaukumu mēs lietojam vai nu brilles, sejas masku, vai respiratoru un cimdus. Atsevišķos izsaukumos arī halātu.

Protams, mēs varam aicināt cilvēkus padomāt par to, ka, gaidot dienestu, ir vērts atrast dokumentus un, iespējams, slimību izrakstus no stacionāriem. Bet jāsaka, ka situācijās ar augstu stresa līmeni [cilvēki] ne vienmēr spēj par to domāt.