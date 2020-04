Reģistrēti septiņi jauni Covid-19 inficētie, pavisam Latvijā 682 saslimušie

Vienā jaunatklātajā saslimstības gadījumā SPKC nav norādījis cilvēka vecumu. Vienlaikus divi jauni sasirgušie reģistrēti vecumā no 20 līdz 29 gadiem, bet trīs vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem. Joprojām zināms par 54 inficētajiem, kuru vecums pārsniedz 70 gadus, bet vecumā no 40 līdz 49 gadiem, konstatējot vienu jaunatklātu saslimšanas gadījumu, ziņots par kopumā 131 sasirgušo.