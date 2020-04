Ukraina veikusi gūstekņu apmaiņu ar prokrieviskajiem kaujiniekiem

"Viss tas darīts to ukraiņu labā, kurus mums bija jāglābj no gūsta elles," norādījis prezidenta kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks. "Mēs nogādājam mājās visus ukraiņus, [kas krituši kaujinieku gūstā]. Bez izņēmumiem. To dara ikviena stipra valsts, kam tās pilsoņi ir vērtība."