Arhitektūras mistērija: kā tiek nojaukti debesskrāpji

Bieži vien, domājot par ēku nojaukšanu, mēs iztēlojamies demontāžas bumbas un apzināti izraisītas eksplozijas – šādas metodes izmanto nelielu ēku nojaukšanā, taču debesskrāpjiem šāda metode neies cauri. Spridzinot augstu torni vai no graujot ar demontāžas bumbu, ir grūti izvairīties no postažas tuvākajā apkārtnē, turklāt tas var apdraudēt garāmgājēju dzīvību.

Tālāk visu ēku apņem stalažas un speciāli tīkli, kas nepieļauj demontāžas laikā radušos putekļu, būvgružu un arī trokšņa nokļūšanu uz ielām. Pēcāk augstceltni sadala fāzēs. Piemēram, Parka avēnijas celtne bija sadalīta četrās fāzēs – no 1. līdz 16. stāvam, no 17. līdz 29., no 30. līdz 41. stāvam un no 42. līdz 52. stāvam. Augstāko fāžu stāvi sākotnēji tika pilnībā atbrīvoti un noslēgti, bet apakšējos tikmēr neaiztika. Katram stāvam pakāpeniski tika noņemta iekšējā apdare, komunikācijas un tikai tad – stikla fasāde, atstājot tukšu betona skeletu, kuru pēcāk būvnieki pakāpeniski, pa stāviem demontēja, līdz nonāca līdz apakšējai fāzei. Tālāk turpinās tas pats darbs ar zemāk esošo fāzi.