Grupa "Pacific K" jaunajā dziesmā sadarbojas ar trompetistu Eriku Trifā

Dziesma ņemta no gaidāmā grupas pirmā studijas albuma ar anglisko nosaukumu "Light Between Oceans". Dziesmas ierakstā dzirdams arī slavenais franču džeza trompetists Eriks Trifā (Erik Truffaz). Pati grupa atzīst, ka šī noteikti ir viena no jaunā albuma spēcīgākajām dziesmām. Tāpat apvienībai ir milzīgs prieks un gods par sadarbību ar Eriku Trifā, kura mūzika pati par sevi ir liels iedvesmas avots.