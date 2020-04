Valsts policija pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā par koku izciršanu

Pirms mēneša Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Talsu novadā, Lībagu pagastā no meža ir nozagti koki. Šobrīd Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā un nodevušas to prokuratūrai, kriminālvajāšanas uzsākšanai.