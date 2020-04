Asociācija: Akcīzes nodokļa likme degvielai Latvijā jāpielīdzina Lietuvas likmēm

Viņa skaidroja, ka Latvijā nodokļu slogs degvielai, kuras cena ir eiro litrā, veido vairāk nekā 60% no degvielas gala cenas degvielas uzpildes stacijās. No 2020.gada 1.janvāra benzīnam akcīzes nodoklis ir 0,509 eiro litrā, savukārt dīzeļdegvielai - 0,414 eiro litrā. Lietuvā šīs likmes ir par četriem centiem litrā zemākas.

Ja līdz šim starpvalstu konkurencē zaudējām Lietuvai, tad no 1.maija vai no brīža, kad atkal būs atvērtas robežas, Latvija zaudē arī Igaunijai, uzsvēra Ligere, skaidrojot, ka Igaunijas parlaments lēmis no 1.maija samazināt akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai par 12 centiem litrā, tā likmi vienādojot ar Lietuvu.