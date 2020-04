Kā ārkārtas situācija ietekmējusi tiesu darbu?

Tomēr jāatzīst, ka tiesnesim patiesāks viedoklis par personību veidojas lietu iztiesājot klātienē, kā to nosaka KPL. Esmu uzklausījusi apsūdzēto iebildumus pret videokonferenču izmantošanu, bet ir arī bijuši lūgumi tiesas sēdi organizēt tikai videokonferences režīmā, kas ir lētāk, ērtāk un ātrāk un to vienmēr esmu atbalstījusi. Manuprāt, paredzot lietu skaitu, kas būtu izskatāmas videokonferences režīmā, nepieciešams aprīkot vēl vairāk tiesas sēžu zāles ar papildus videokonferenču iekārtām.

Mans viedoklis par videokonferenču izmantošanu tieši krimināllietās ir tāds, ka to izmantošana ne vien ļauj būtiski taupīt valsts resursus ieslodzīto personu konvojēšanai uz tiesas sēdēm (transports, konvoja darbinieku darbs tiesā personas fiziskai konvojēšanai uz tiesas sēžu zāli), bet arī no ieslodzīto personu tiesību viedokļa, jo ir atbalstāms princips, ka ieslodzītā un notiesātā persona nebūtu “jāizrauj” no savas ierastās vides, piemēram, Latvijas Cietumu slimnīcā, kur notiek no dažādām vielām atkarīgo ieslodzīto ārstēšana un rehabilitācija, Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem, kur notiek nepilngadīgo personu mācības skolā, Iļģuciema cietuma, kur notiesātās sievietes mācās un/vai strādā. Mums kā tiesnešiem būtu pēc iespējas jācenšas ievērot ieslodzīto personu tiesības ieslodzījuma vietā netraucēti pildīt šo personu resocializācijas plānā noteiktās darbības attiecībā uz mācībām, darbu un dažādām resocializācijas programmām. Tādējādi, manuprāt, būtu tikai atbalstāma arvien plašāka videokonferenču izmantošana, arī tādu kriminālprocesiem pakārtotu lietu izskatīšanā, kā pirmstermiņa atbrīvošana, apcietinājuma izvērtēšana u.c.