Dzērājšoferis attaisnojas ar "iekšējo dezinfekciju" pret koronavīrusu

Savā skaidrojumā policijai vīrietis skaidrojis, ka tai dienā ap plkst.15 veicis "iekšējo dezinfekciju" pret koronavīrusu, dzerot viskiju un degvīnu, bet uzdzerot tomātu sulu. Viņš arī vēlējies uzcept gaļu, bet to nav varējis izdarīt, jo bijis "saguris no dezinfekcijas līdzekļiem". Tāpat viņš atzīmējis, ka šī "iekšējā dezinfekcija" notikusi sievas automašīnā. Pēc tam viņš esot gulējis, bet pēc pamošanās šo "dezinfekcijas" procedūru atkārtojis, taču vienā no mošanās brīžiem viņu pamodinājusi esot policija.