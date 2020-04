Tirgotāji: Šogad pieaugusi interese par siltumnīcu iegādi

Viņš atklāja, ka jūtami pieaugusi interese par ziedu, zaļumu un īpaši pielāgotu šķirņu, piemēram, balkona tomātu audzēšanu arī dzīvokļos. Arvien lielāku popularitāti gūst miniatūras, balkoniem piemērotas siltumnīcas. Tieši tāpat kā lielās, arī šīs ir izgatavotas vai nu no plēves, vai no polikarbonāta, tām ir no augšas vai no sāniem atverami logi, bet vairāki plaukti ļauj izvietot podiņus dažādos līmeņos.