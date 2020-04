"Zilā krusta" patversmē konstatētie Covid-19 inficētie ir klīniski veseli un bez izteiktām slimības pazīmēm

Viņš uzsvēra, ka, lai gan pagājušā diennaktī jaunatklāto Covid-19 inficēto gadījumu skaits skaitliski šķiet liels, patiesībā 18 no tiem ir atklāti turpinot veikt testēšanu patversmē «Zilais Krusts» un tikai 12 gadījumi ir atklāti personām ārpus patversmes.

«Neredzam, ka būtu īpašs jaunatklāto gadījumu pieaugums. Testu skaits turpina pieaugt. Līdz ar to 12 pozitīvie gadījumi, atskaitot patversmi, neuzrāda procentuālo pieaugumu,» teica Perevoščikovs, uzsverot, ka ieviesto piesardzības pasākumu dēļ Latvijā jau trešo nedēļu turpinās pozitīvo un jaunatklāto skaita samazinājums.

Oficiāli noteiktais karantīnas laiks patversmē bija līdz piektdienai, 17.aprīlim, taču Kondrāte norādīja, ka neviens no tās iemītniekiem ātrāk par nākamo nedēļu no karantīnas izlaists netiks. Piektdien tika sākta visu klientu otrreizēja testēšana un tika paņemti 68 testi no iepriekš veselajiem cilvēkiem. Pārējiem testus plānots veikt nākamnedēļ.