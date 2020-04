Valsts prezidents, sveicot pareizticīgos Lieldienās, aicina dziļāk apzināties dzīvības vērtību

"Lieldienas simbolizē atjaunošanos, atdzimšanu, augšupeju. Arī šī īpatnējā situācija, kurā Lieldienu laikā atrodamies, liek mums par to domāt, un mums ir pamats par to domāt. Mēs dziļāk apzināmies dzīvības vērtību, mēs domājam par patiesi būtisko un atsijājam to, kas tā priekšā šķiet mazsvarīgs," saka Levits.