Kas notika "Zilajā krustā" pirms Covid-19 uzliesmojuma?

Pāris dienu pēc pasākuma jau minētais Palaguta savā FB profilā ziņo, ka “tāds neparasts laiks mums. Pulcēšanās ir aizliegtas, ir karantīna. Un es padomāju – kāpēc gan mums neiet laukā un nesludināt evaņģēliju?” Tālāk video redzams kā viņš kopā ar vēl trim citiem jauniešiem stacijas apkaimē un Vecrīgā iet klāt svešiem cilvēkiem, gados veciem, arī šķietamiem bezpajumtniekiem, solot viņus ārstēt. Viņus šķir tikai rokas stiepiena attālums. Jaunieši nostājas apkārt uzrunātajam, viens no viņiem pieskaras ar roku vietai, kuru grasās ārstēt. Lai arī pieskaroties drēbēm iespēja inficēties ir maza, taču šajā gadījumā lielāka nozīme ir piešķirama faktam, ka netika ievērota distance.

Viena no hipotēzēm par infekcijas ienešanu patversmē saistīta ar to, ka veidojušies kontakti starp cilvēkiem, kas atgriezušies Latvijā, un to krietni atzīmējuši, un bezpajumtniekiem, kuri zinājuši, kā tikt pie alkohola pēc krogu slēgšanas.