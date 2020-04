Banka pētījusi “Rīgas tirdzniecības ostas” riskus Lemberga sankciju dēļ

Laikā, kad KNAB izbeidza tā dēvētās oligarhu lietas kriminālprocesu, kura ietvaros tika pētītas arī aizdomas par Aināra Šlesera slēptajām īpašumtiesībām “Rīgas tirdzniecības ostā”, holdinga īpašnieku struktūrā nu jau oficiāli bija Šlesera un arī Andra Šķēles ģimeņu uzņēmumi. Tikmēr Aivara Lemberga vai viņa ģimenes locekļu vārdu RTO patieso labuma guvēju sarakstā nav. ““Rīgas tirdzniecības ostā” man nekas nepieder. Un to jūs varat pārliecināties divos informācijas avotos. Pieci gadi meklēja un neko neatrada,” pirms trīs gadiem intervijā “de facto” pauda Lembergs.

KNAB fiksētajās “Rīdzenes” sarunās Šlesers gan ir runājis par to, ka Lembergam interese Rīgas ostā esot “pietiekoši liela”. Arī “Swedbank” jau 2011.gada pavasarī novērtējusi, ka “Rīgas tirdzniecības osta” esot netieši saistīta ar vietējiem politikas smagsvariem. Tas izriet no juridiskā biroja "Clifford Chance" neatkarīgās izmeklēšanas ziņojuma par bankas vēsturisko darbību Baltijas valstīs un Zviedrijā, kas nesen publiskots bankas mājaslapā.

Ziņojumā aprakstīta epizode ar kādu uzņēmumu – bankas augsta riska klientu. Ziņojumā aprakstīts, ka par tā mazākumakcionāru, ar ko nepārprotami domāta “Rīgas tirdzniecības osta”, “Swedbank” uzskatīja: to kontrolē trīs Latvijas politiski nozīmīgas personas, tomēr īpašnieku struktūra ir paslēpta, jo kā patiesie labuma guvēji norādīti politiķu ģimenes locekļi “vai citas saistītas personas”.

Kopš 2008.gada starp “Rīgas tirdzniecības ostas” īpašniekiem ir Jānis Lācis, kurš bijis arī uzņēmuma valdē, bet tagad ir padomē. 20 procenti RTO pieder Lāča 2008.gadā dibinātajai SIA “Ostas parks”. Par Lāci līdz šim publiski bijis zināms vien tas, ka viņš ir līdz ar tēvu-politiķi apsūdzētā Anrija Lemberga paziņa. To sarunā ar “de facto” Jānis Lācis apstiprina arī tagad: “Ar Anriju Lembergu, liekas, mēs vispār iepazināmies klubā [“Nautilus”], jo, varbūt jūs nezināt, bet kādreiz sensenos laikos es strādāju klubā par menedžeri. Iepazinos ar ļoti daudziem cilvēkiem.”

Taču Anriju Lembergu pazīst arī leģendārā naktskluba “Nautilus” bijušā menedžera brālis. Tas ir zvērināts advokāts Gundars Lācis. Viņš šobrīd ir valdes vai padomes loceklis vairākos uzņēmumos, kas saistīti ar Lembergu ģimeni. Piemēram, Anrijam Lembergam piederošajā “LSF Holdings” vai viņa māsas Līgas vīram Jānim Austriņam pastarpināti piederošajā “Optima Management”. Vairākiem no šiem uzņēmumiem juridiskā adrese reģistrēta viņa advokātu birojā Stabu ielā. Gundars Lācis ir arī pārstāvējis Anriju Lembergu uzņēmuma “Ventbunkers” akcionāru sapulcē.

Savukārt “Rīgas tirdzniecības ostas” struktūrās Gundars Lācis nonāca vēl pirms brāļa – jau 2008.gada pavasarī viņš tika iecelts AS “Rīgas ostas elevators” padomē. Gundars Lācis vai viņa sadarbības partneris Arnis Āboliņš arī bija tie, kas Jānim Lācim palīdzēja kārtot ar uzņēmumu dibināšanu saistītās formalitātes. “Nu, tas ir loģiski, ne? Ja tev brālis ir jurists-advokāts un tev vajag palīdzību tāda veida, tad ko tu izmantosi? Vai ne?” to komentē Jānis Lācis. Vaicāts, vai brālis nebija tas, kas viņam lūdza kļūt par firmu īpašnieku, Jānis Lācis to noliedz.