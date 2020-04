KNAB veic pārbaudi par Jūrmalas domes deputāta Jāņa Lediņa iespējamu iejaukšanos uzņēmuma "Jūrmalas ūdens" darbībā

Maziņa pati no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) saraksta bija kandidējusi pašvaldības vēlēšanās, bet Jūrmalas domē netika ievēlēta, bet bez konkursa tika iecelta "Jūrmalas ūdens" vadībā. Raidījums vēsta, ka Maziņai uzņēmumā speciāli radīja trešo valdes locekļa amatu ar algu 2750 eiro mēnesī.

Raidījuma rīcībā nonākuši protokoli no pagājušā gada 27.septembra un 6.decembra sēdēm, kurās tiek apspriesti uzņēmumā darāmie darbi, līgumi, rēķinu apmaksas. Lediņs raidījumam apstiprināja, ka apmeklē uzņēmuma plānošanas sanāksmes, jo viņa mērķis ir saprast, kas uzņēmumā notiek. "Es apmeklēju sapulces arī "Jūrmalas siltumā" un "Jūrmalas gaismā"," raidījumam sacīja Lediņš un piebilda, ka pirms Covid-19 krīzes sākumam uzņēmuma sapulces nebija apmeklējis, jo viņš bija ieguvis informāciju, kas viņam bija nepieciešama.

Kā deputātam Lediņam ir tiesības pārbaudīt pašvaldības kapitālsabiedrību darbu, taču to viņš var darīt, ja dome dod šādu uzdevumu. Ne pašvaldībā, ne uzņēmumā nevarēja uzrādīt šādu Lediņam izsniegtu pilnvarojumu. Kapitāldaļu turētājs no 1.janvāra "Jūrmalas ūdenī" ir Jūrmalas izpildirektors Edgars Stobovs. Viņš šos pienākumus pārņēma no Trukšņa.