Pabeidz izmeklēšanu par sirmgalves nosišanu

Pagājušā gada 4. augustā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirknī tika saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka medicīnas iestādē tika nogādāta aptuveni 90 gadus veca sieviete ar sistām brūcēm galvā. Slimnīcā sievietei tika konstatēts galvaskausa lūzums. Sievietes dzīvību mediķiem neizdevās glābt un naktī no 4. uz 5.augustu sieviete no gūtajām traumām nomira.