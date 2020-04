"The Weeknd" jaunais albums jau mēnesi numur 1

"After Hours" ir ceturtais 30 gadus vecā mūziķa studijas veikums, kas seko 2018. gada "My Dear Melancholy" un 2016. gada "Starboy".

2. vietā kanādiešu reperis un dziedātājs Torijs Leinzs (Tory Lanez) ar plati "The New Toronto 3".

Video: Bad Bunny "Pero Ya No".

Tikai 8. vietā Ņujorkas dendiju "The Strokes" jaunais albums "The New Abnormal" (skat. recenziju). Pārdotas vien 23 000 vienību.