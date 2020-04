paliecmājās ⟩ Baibas Kranātes pašmasāža veselībai un skaistumam

"Izcils pasākums sava ķermeņa iepazīšanai, pieņemšanai, iemīlēšanai. Tās iedarbība sniedzas tālāk par tikai fizisko. Tā balansē nervu sistēmu, palīdz pret spēku izsīkumu, nomierina prātu un dara daudz ko citu, tai skaitā it kā netveramās lietas – piemēram, atver tā dēvēto mistisko sievišķību. Šī ir viena no metodēm, ko piedāvāju saviem ceļabiedriem (audzēkņiem) pie kompleksa, kas balansē elektromagnētisko lauku un novērš wifi un cita līdzīga starojuma ne vienmēr labvēlīgo iedarbību, viens no must have 5G laikos!" uzsver pašmasāžas eksperte Baiba.