Silverstona un Špīlberga varēja sarīkot divas F-1 sacīkstes pēc kārtas

Līdz šim deviņas no 22 sacīkstēm ir atceltas vai atliktas, Francijas un Beļģijas sacīkstēm gatavojoties pievienoties šim sarakstam.

Tas nozīmētu, ka Austrijas "Grand Prix" 5.jūlijā atklātu aizkavēto sezonas sākumu un Lielbritānijas "Grand Prix" to turpinātu divas nedēļas vēlāk.

Marko, kura komanda atrodas Austrijā, sacīja, ka F-1 organizatori strādā pie koncepcijas, kā samazināt uz vietas esošo cilvēku skaitu un to, kā čarterlidojumi no Lielbritānijas, kur atrodas lielākā daļa F-1 komandu, varētu nosēsties lidostā netālu no Špīlbergas.