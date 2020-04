Vecumdienas pansionātā – grūta izvēle, kas atvieglo dzīvi. Kā pieņemt pareizo lēmumu?

Pašvaldību sociālās aprūpes centros vidējā maksa 2018. gadā bija 586 eiro mēnesī, zina Labklājības ministrija. No šī gada janvāra 85% no klienta pensijas un piemaksām paliek aprūpes centra rīcībā, bet starpību sedz piederīgie (izņemot Rīgas un Tukuma pašvaldībās). Ja tuvinieki pēc materiālā stāvokļa izvērtēšanas izmaksas nevar segt, apmaksu veic pašvaldība. Privātos pansionātos izmaksas ir ievērojami augstākas un var sasniegt 1000 un vairāk eiro mēnesī atkarībā no pakalpojumu klāsta, visas izmaksas sedz iemītnieks un/vai tuvinieki.