Eksperts: Jāatceļ mikrouzņēmumu nodoklis un nedaudz jāpalielina kopējais nodokļu slogs

Tāpat Dābols norādīja, ka Latvija Eiropā ir unikāla ne viens ar MUN režīmu, bet arī nodokļu slogu no IKP. "Šobrīd nodokļu slogs no IKP Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā (ES) - nedaudz virs 31%, un priekšlikumos par izmaiņām kopējā nodokļu sistēmā vairāk izskan idejas nodokļus pazemināt, taču tad arī kopbudžeta ieņēmumi saruktu. Tā vietā nodokļu slogu varētu sabalansēt, palielinot to līdz politiķu solītajiem 33%," uzsvēra Dābols, piedāvājot apsvērt iespēju paaugstināt akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem un cigaretēm.