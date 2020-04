Televīzijas žurnālists Reinis Ošenieks otrajā vloga “#PAŠIZOLĒTS” sērijā noskaidro no bērniem visu par koronavīrusu. Aizkustinošās un smieklīgās sarunās bērni Reinim pastāstīja, kādēļ šobrīd ir skumīgi, ko viņi gaida, kā cīnīties ar vīrusu, un to, kāpēc kāds no viņiem pasūta, lai vecāki no veikala atved kaulus.