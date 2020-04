VID pirmajā ceturksnī valsts budžetā iekasējis par 0,6% vairāk, nekā plānots

Vienlaikus VID atzīmēja, ka, pienākot martam, kad iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējo gadu, deklarējot pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, būtiski palielinās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksātās summas. 2020.gada pirmajā ceturksnī no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāts 70,31 miljons eiro, kas ir par 13,65 miljoniem eiro jeb 24,1% vairāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā, tostarp 63,62 miljoni eiro atmaksāti martā.

"Viens no lielākajiem ieņēmumu samazinājumiem 2020.gada martā, salīdzinot ar 2019.gada martu, ir no nodokļu maksātājiem, kuru darbība saistīta ar elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšana, kā arī izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojumiem," minēja VID.

No pievienotās vērtības nodokļa 2020.gada pirmajā ceturksnī atmaksāti 260,29 miljoni eiro, tostarp martā atmaksāts 80,81 miljons eiro, kas ir par 13,19 miljoniem eiro jeb 19,5% vairāk nekā 2019.gada martā. Atmaksu pieaugumu ietekmēja arī tas, ka no šā gada 25.marta tiek atmaksāts viss deklarētais no budžeta atmaksājamais pievienotās vērtības nodoklis, kas uzkrājies no 2020.gada sākuma.