Pirmdien ugunsgrēkā cietis cilvēks; dzēsti 14 kūlas ugunsgrēki

Ugunsgrēks ar cietušo izcēlies naktī uz otrdienu kādā Rīgas deviņstāvu mājas trešā stāva dzīvoklī. Cilvēkam aizmirstot ēdienu uz ieslēgtas plīts, telpās bija izveidojies sadūmojums. Ugunsdzēsēji glābēji cilvēku, kurš nelaimē bija cietis, no piedūmotā dzīvokļa izglāba un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

No visiem diennakts laikā reģistrētajiem ugunsgrēkiem 14 bijuši kūlas degšanas gadījumi. No 20 ar kūlu nesaistītajiem ugunsgrēkiem astoņi dzēsti novados, bet 12 - Rīgā.

Kopš gada sākuma Latvijā dzēsti 2736 ugunsgrēki, no kuriem 1062 bijuši kūlas degšanas gadījumi, ugunsnelaimēs cietuši 97 cilvēki, bet 33 gājuši bojā, liecina VUGD statistika.

Līdz ar to šogad kopumā valstī fiksēti 1062 pērnās zāles degšanas gadījumi.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 179.panta 4.daļu par kūlas dedzināšanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 eiro apmērā. Savukārt atbilstoši LAPK 51.panta 2.daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 700 līdz 2900 eiro.