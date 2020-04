Cik daudziem inficētajiem koronavīrusa simptomi neparādās? Pētījumi sniedz dažādas atbildes

Palielinoties testēšanas apjomam un pieejamajai informācijai, ir pamats domāt, ka Covid-19 ir mazāk nāvējošs, nekā sākumā tika uzskatīts. Tās ir labas ziņas, taču vienlaikus parāda arī vīrusa bīstamību - ja daļai inficēto nekādi simptomi neparādās, bez analīžu veikšanas nevar zināt, kurš ir vīrusa nēsātājs un kurš nav. Tas savukārt apgrūtina lēmumu pieņemšanu par to, kad valstī drīkst atsākt normālu dzīvi.

Pēdējo nedēļu laikā atklātībā nonākuši dati par asimptomātiskajiem gadījumiem Bostonas bezpajumtnieku patversmē, uz ASV aviācijas bāzes kuģa, starp grūtniecēm Ņujorkas slimnīcā, kā arī no Kalifornijas un vairākām Eiropas valstīm.

ASV Slimību kontroles un novēršanas centrs (CDC) norāda, ka asimptomātiski varētu būt apmēram 25% inficēto cilvēku. Savukārt militārajās aprindās tādu varētu būt pat ap 60% līdz 70%. Neviens no šiem rādītājiem pagaidām vēl nav pilnībā uzticams, jo balstās uz testēšanu ar zināmu kļūdas iespēju, uzsver Hārvarda Universitātes Sabiedrības veselības fakultātes profesors Maikls Mina.

Islandē testēšana veikta 6% iedzīvotāju, lai "izķertu" iepriekš neidentificētos gadījumus. Īpaša uzmanība tika pievērsta tiem, kuri nesen bija atgriezušies no ārvalstīm vai arī bijuši saskarsmē ar cilvēkiem, kam apstiprināta inficēšanās. Šajā grupā 13% cilvēku, kas pirms tam nebija testēti, izrādījās inficējušies.

Aprakstītajos gadījumos tika lietoti testi, paņemot materiālu no rīkles un deguna. Tie nav pilnīgi precīzi - ja paraugā vīruss ir nelielā koncentrācijā, analīzes var to neuzrādīt, bet vēlāk veiktās analīzēs tas jau var parādīties. Tāpat arī simptomi var parādīties pēc laika.

Labāku priekšstatu varētu sniegt antivielu testi, taču to precizitāte pagaidām nav droši nosakāma. Piektdien pētnieki publicēja datus, kas iegūti, testējot 3300 cilvēkus Santaklaras apgabalā Kalifornijā. Antivielu testi uzrādīja, ka inficējušies 1,5% līdz 2,8% pētījuma dalībnieku. Attiecinot šos skaitļus uz visu Santaklaras populāciju, inficēto skaits varētu būt no 48 000 līdz 81 000 - vairāk nekā 50 reižu vairāk par oficiāli apstiprinātajiem gadījumiem. Datus pagaidām vēl nav formāli izvērtējuši citi zinātnieki, taču sociālajos tīklos kritizētas šā pētījuma izlases kopas veidošanas metodes.

Pirmdien tika publiskoti Losandželosas apgabala un Dienvidkalifornijas Universitātes kopīgā pētījuma sākotnējie dati no sešiem antivielu testu veikšanas punktiem. No 863 cilvēkiem iegūtie dati ļauj aplēst, ka 4% apgabala iedzīvotāju varētu būt inficēti. Taču, ieskaitot kļūdas iespējamību, reālistiskāks intervāls būtu no 2,8% līdz 5,6%.