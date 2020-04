No Covid-19 Latvijā atveseļojušies jau 133 cilvēki

Latvijā līdz šim ir konstatēti 748 ar Covid-19 sasirgušie, tātad atveseļojušies ir nepilni 18% no fiksētajiem inficētajiem cilvēkiem.

"Atšķirībā no virknes citu pasaules valstu mēs veicam testēšanu, lai noskaidrotu, vai cilvēks ir atbrīvojies ne vien no simptomiem, bet arī no vīrusa klātbūtnes ķermenī," pauda ministre.