Covid-19 krīze nesīs neatgriezeniskas pārmaiņas ne tikai ikdienas, bet arī biznesa dzīvē

Spēja ātri un veiksmīgi pielāgoties ir tas, kas noteiks, vai uzņēmumi īstermiņā un vidējā termiņā būs veiksmīgi, neatkarīgi no tā, vai tie ir mazi vai lieli. Ilgtermiņā – būs jāveic fundamentālas pārmaiņas. Biznesa līderiem jauns uzdevums būs apgūt to, kā ātri un efektīvi veikt pārmaiņas uzņēmumos, lai pielāgotos jauniem un ļoti mainīgiem apstākļiem.

Paredzams, ka sabiedrība no šā perioda iznāks spēcīgāka, gudrāka, kā arī vienotāka. Noturība pret dažādiem draudiem būs ikvienas stratēģijas priekšgalā, un ar to būs iespējams nodrošināt konkurenci, kā arī efektīvi atbildēt uz negaidītiem izaicinājumiem. Tomēr, lai to panāktu, uzņēmumiem būs jāpārvērtē sava darbība un jākļūst daudz fleksiblākiem, nekā tie bijuši līdz šim.