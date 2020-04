Mūziķus aicina pieteikties konkursam "Hadrons 2020"

No iesūtītajiem pieteikumiem un skaņu ierakstiem tiks atlasīti seši labākie, kuri piedalīsies fināla koncertā 21. maijā video un audio tiešraižu formā no "Latvijas radio 1" studijas. Konkursa uzvarētājam papildus tiks piešķirts apmaksāts ieraksta laiks studijā, iespēja uzstāties festivālā "Laba Daba", festivālā "Bildes", LU jauno studentu svētkos "Aristotelis". Uzvarētājam tiek nodrošināts īpašs atbalsts radio "Naba" ēterā, portālā "lsm.lv" un jauna videoklipa veidošanā.

Konkurss notiek jau piecpadsmito gadu, un kopumā tajā piedalījušās vairāk nekā 300 grupas. Iepriekšējo gadu uzvarētājas - grupa "Nostra", "The Creek", "MMMM", "Chomsky Chess Club", "Nē", "DJ Krankenwagen", "Nepilngadīgā Anna", "Starmetis", "Das Sonntags Legion", "The Movies", vēlāk "Tribes of the city", "Ēnu kaleidoskops" - pēc tam izdevušas arī albumus un kļuvušas pazīstamas kā Latvijā, tā ārpus tās, norādīja Enikova.