Arī Kuldīgas slimnīcā Covid-19 krīzes laikā pārtrauc ģimenes dzemdības

Tāpat dzemdību speciālistes - Gailīte, Ilze Smiltāne un vecmāte Gundega Kugelane topošās māmiņas atsevišķos gadījumos var konsultēt telefoniski. Pa tālruni 63 374 022 - otrdienās no plkst.9 līdz 11 māmiņas uzklausīs Smiltāne, trešdienās no plkst.9 līdz 11 - Kugelane un piektdienās no plkst.9 līdz 11 - Gailīte. Var sazināties arī elektroniski, rakstot e-pastu "ginslimnica@inbox.lv".