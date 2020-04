Rīgā, Liepājā un Rēzeknē konstatēta neatbilstoša gaisa kvalitāte

Virzieni ir tādi kā energoefektivitātes paaugstināšana ēkās, emisiju samazināšana no sadedzināšanas iekārtām mājsaimniecību sektorā, nodokļu sistēmas pilnveidošana ar mērķi veicināt gaisu piesārņojošo emisiju samazināšanu un citi.

Pēc viņa teiktā, ievērojamu piesārņojuma daļu rada apkures risinājumi un to kopumā var salīdzināt ar transporta sektora radīto piesārņojumu. Tā rezultātā plānota virkne pasākumu, kas primāri gan attieksies tikai uz pilsētu centiem un piepilsētas vai to apkaimes neskars. Piemēram, nākotnē tiks ierobežota iespēja izveidot jaunus individuālus apkures risinājumus un vienīgā izvēle būs pieslēgšanās centralizētai apkurei.

"Iecerēts plānu kopums, ka kopā ar pašvaldībām veidosim programmas, lai atbalstītu pāreju no cietā kurināmā apkures risinājumiem. Ir daļa iedzīvotāju, kuri varētu pieslēgties centralizētai apkurei, bet viņi to nedara, jo tas ir dārgi un cilvēki to nevar atļauties. Mēs paredzam sociāla pabalsta programmas mazāk nodrošinātām sabiedrības grupām," sacīja Pūce, uzsverot, ka šis ir turpmākās desmitgades plāns.