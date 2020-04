Viens no pasaules lielākajiem auto muzejiem piedāvā virtuālu tūri savos pagrabos

Bet atgriežamies pie muzeja Losandželosā. Tas izvietots trīs stāvos, no kuriem viens veltīts autobūves vēsturei, otrs - automobiļiem no kinofilmām, bet trešais - sacīkšu tehnikai. Tādējādi muzejā aplūkojamo objektu spektrs ir visdažādākais - no Detroit Electric elektromobiļa, kas ražots 1915.gadā, un sešdesmito gadu dragreisa mašīnas Greer-Black-Prudhomme, līdz 1989.gada betmobilim no filmas, kurā Betmenu atveidoja Maikls Kītons, bet nelīdzsvaroto Džokeru - Džeks Nikolsons.