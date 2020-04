Kāda ir jaunā koronavīrusa patiesā izcelsme? Zinātnieki nav vienisprātis

Sabiedrībā informācija par jaunā koronavīrusa izcelsmi ir visai labi iesakņojusies: 2019. gada beigās kāds tagad slavenajā Uhaņas jūras velšu tirgū no kāda dzīvnieka inficējās ar vīrusu. Tas, kas notika tālāk, joprojām ir vēsture tās veidošanās procesā, rakstīts izdevumā "The Guardian".

Tomēr joprojām pastāv noteiktas neskaidrības par “Covid-19” patieso izcelsmi, to skaitā tieši kura dzīvnieku suga galu galā to nodeva cilvēkiem. Zinātnieki to noskaidrot cenšas vaiga sviedros, jo zināšanas par to, kā sākās pandēmija, var palīdzēt novērst nākamo potenciālo pandēmiju.