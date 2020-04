Latviešu režisora filma iekļauta prestiža Kanādas kino festivāla programmā

Filmas pirmizrāde bija paredzēta Toronto, Kanādā, festivāla laikā šī gada aprīlī - maijā, taču Covid-19 pandēmijas dēļ festivāla norise ir pārcelta un organizatori pagaidām nav izziņojuši, kad filmas nokļūs pie skatītājiem.

“Hot Docs Festival” ir lielākais dokumentālo filmu festivāls Ziemeļamerikā, kurš katru gadu pulcē ap 220 000 skatītāju un tajā piedalās filmas no vairāk nekā piecdesmit valstīm.

Vairāk par festivālu šeit.

Dombrovska dokumentālā filma ir balstīta Kanādas laikraksta Globe and Mail lasītājas iesūtītas vēstules saturā, kas ļoti aizkustinājusi jauno režisoru. Īsfilmas galvenā varone Mārga mūža nogalē 70 gadu vecumā stāsta par savu un sava dzīvesbiedra Dona dzīvi, kurš cieš no vecuma demences, un šādu veselības apstākļu dēl ir spiests dzīvot veco laužu pansionātā. Mārga katru dienu dodas vizītē pie Dona un viņi pavada kopā laiku, darot vienkāršas, bet tajā pašā laikā jaukas un mīļas lietas, piemēram, vēro, kā paceļas un nosēžas lidmašīnas, vēro garām braucošo satiksmi, autostāvvietā ietur kopā pusdienas, guļ gultā un skatās National Geographic raidījumus. Dons ir izbijis autovadītājs tālbraucējs, un viņu interesē viss, kas ir saistīts ar mašīnām un tehniku un to kustību. Viņš stundām ilgi var vērot garām braucošas mašīnas, un Mārga tam nepretojas, bet pievienojas. Virspusēji stāsts ir sirsnīgs un aizkustinošs skats uz cilvēku vecumdienām un traģiskas situācijas pārvarēšanu, bet tam pamatā ir uzmanība, kas pievērsta cilvēku psiholoģiskajam traumām un novērtējums beznosacījumu mīlestības spēkam.

"Izlasot Mārgas publicēto vēstuli laikrakstā Globe and Mail, mani uzreiz piesaistīja autores apbrīnojamais iekšējais spēks, prasme nenolaist rokas un koncentrēšanās uz pozitīvo šajā visnotaļ sarežģītajā dzīves situācijā. Dziļāk iepazīstot šo laulāto pāri, patieso stāsta būtību gan es saskatīju kaut kur citur. Mārga bērnībā tika audzināta ļoti stingri, neizjūtot mīlestību un emocijas no mātes puses, kurai savukārt pašai bijuši ļoti prasīgi vecāki. Pieaugot viņa kļuva emocionāli ievainojama un bija apjukusi, īsti nezinādama, kas ir mīlestība. Tikai pēc ilgiem gadiem, pateicoties Dona neatlaidībai, rūpēm un sirds siltumam, Mārga pamazām sāka mācīties pieņemt un apzināties mīlestību, rūpes vienam par otru. Tagad, kad Donu ir piemeklējusi nelaime, ir Mārgas laiks atdot šo sirds siltumu un rūpes. Veidojot šo īsfilmu, man kļuva skaidrs, ka filmas pamattēma ir par cilvēka emocionālajam traumām, kuras bieži mantojam no saviem vecākiem un bieži tās vijas kā ķēde no paaudzes paaudzē, no vecākiem uz bērniem," tā pats režisors.

Dokumentālais stāsts tapis par filmas komandas pašu līdzekļiem, domubiedriem sanākot kopā un daloties pieejamajā kinotehnikā, jo ikdienā darbs notiek lielākos kinoprojektos. Pēc festivāla noslēguma sekos informācija par iespējām filmu noskatīties arī Latvijas auditorijai. Pašlaik tapšanas stadijā ir nākamais šīs komandās projekts jeb stāsts par Kanādā ilgstošāko protesta nometni, proti, jau 20 gadus Ziemeļamerikas pamatnācijas virsaitis dzīvo vientulībā mežā uz savas cilts svētās zemes, tā protestējot pret slēpošanas kalna būvēšanu šajā vietā.

Filmas reklāmas rullītis.

Pauls Dombrovskis