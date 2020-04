Ko šobrīd dara mākslinieks? Kaspars Teodors Brambergs Rīgā

Kaut arī mājās un pašizolācijā, mēs turpinām strādāt, domāt un just – gan mākslinieki, gan citi radošo institūciju pārstāvji, arī portāls Arterritory.com. Kā sava veida iedvesmas un savstarpējas solidaritātes – attālinātas kopā būšanas žestu portāls aizsācis projektu “Ko šobrīd dara mākslinieks” – kā liecību tam, ka dzīve un kreativitāte neapstājas arī krīzes laikā.

Kaspars Teodors Brambergs Rīgā raksta Arterritory.com

“Darbnīcā viss mierīgi.

Šajās dienās līdz darbnīcai neatnāca daudz interesantu cilvēku.

Tas, protams, palīdzētu. Būtu dzīvelīgāk. Sarunas ar dzīvu cilvēku tagad šķiet eksotika un pagājis šiks.

Ir tik pierasts darboties on my own steam, ka nepamanīju, kā tika atcelta izstāde ar visiem dedlainiem līdz nenoteiktam laikam. Vajadzētu kreņķēties. Bet kļuva viegli. Darbnīcā viss mierīgi. Lietas aiz darbnīcas mūriem.

Varbūt izstāde darbnīcā? “Atvērtā ceturtdiena” startē online? Lieliski, kļūst interesantāk. Šeit viss ir drošāk. Lietas šaipus mūriem. Vai es pats ietu uz savu izstādi? Noteikti!

Laiks taisīt tiltu.

Lai starojums no darbnīcu logiem apspīd Universu!”

Gleznotāja Kaspara Teodora Bramberga telpisko lielformāta darbu spilgta raksturiezīme ir faktūra un tehnoloģiskie meklējumi. Kā pirms vairākiem gadiem viņš teica intervijā Arterritory.com: "Man nepietika ar to, ka var vienkārši noklāt ar krāsu kādu laukumu. Piemēram, uzzīmēt kādu formu un izkrāsot to. Man prasījās pastiprināt. Sāku domāt – ar ko? Protams, ar faktūru. Bet kādu? Sekoja ķīmiskā sastāva meklējumi, kas vislabāk spētu izteikt, ko es gribu. Esmu meklējumos jau no kāda 2006. gada. Arī uz faktūras var zīmēt virsū – pastiprinātāju vēl bagātināt. Galvenais bija formai piešķirt vēl vienu dimensiju. Materialitāti kā papildu vingrinājumu smadzenēm."

Pēdējos gados Brambergs pievērsies arī multimediālu instalāciju veidošanai.

2015. gadā Kaspars Teodors Brambergs bija viens no astoņiem māksliniekiem, kas kandidēja uz Purvīša balvu. 2019. gada novembrī viņš aizsāka “Atvērtās studijas” projektu, kura ietvaros viņa personālizstāde The Flaming Wings of Ratio Essendi līdz pat februāra beigām bija skatāma mākslinieka darbnīcā.