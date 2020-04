"Ducele" ar dziesmu atgādina par "Latviešu atbrīvošanas armiju"

Jau labu laiku pirms pandēmijas sākuma atraktīvās grupas "Ducele" mūziķi sāka darbu pie jauna dziesmu albuma, kurā plānots iekļaut no jauna pārskaņotas leģendārās latviešu trimdas grupas “Trīs no Pārdaugavas” līdera Viļņa Baumaņa dziesmas. Līdz ar jauno dziesmu albumu tapusi arī jauna Noras Ikstenas grāmata par “Trīs no Pārdaugavas” līdera dzīvi un dziesmām. Grāmatas un CD izdošana sakarā ar ārkārtas situāciju tagad ir atlikta uz vēlāku laiku, bet viss materiāls jau ir gatavs.