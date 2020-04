Viesmīlības nozare paraksta ģenerālvienošanos

LVRA prezidents Jānis Pinnis izceļ, ka ģenerālvienošanās parakstīšana ir zīmīgi sakritusi ar sarežģītāko laiku nozares vēsturē un no kopīgās sadarbības ir atkarīgs, cik stipra un veiksmīga būs nozare, izejot no krīzes. “Ļoti ceram, ka ģenerālvienošanās būs pamats tam, lai sadarbībā ar valdību un sociālajiem partneriem turpinātu iesākto darbu un pēc iespējas tuvākā laikā piemērotu samazināto PVN likmi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem,” saka J. Pinnis un bilst, ka valdībā ir iesniegti arī vairāki citi priekšlikumi, to skaitā par atbalstu Covid- 19 krīzē visvairāk skartajām nozarēm.