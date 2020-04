Līdz šim Covid-19 konstatēts jau 67 pašvaldībās

Līdz šim Covid-19 konstatēts 67 pašvaldībās, proti, Aizkraukles, Aizputes, Amatas, Alojas, Alūksnes, Alsungas, Ādažu, Babītes, Baldones, Bauskas, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Dobeles, Durbes, Engures, Garkalnes, Grobiņas, Iecavas, Jelgavas, Kocēnu, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mazsalacas, Mālpils, Mārupes, Mērsraga, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Pārgaujas, Preiļu, Priekules, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saldus, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma, Valkas, Vecumnieku un Ventspils novados, kā arī lielajās pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī.

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā

Pēdējā diennaktī Latvijā veikti 1364 Covid-19 izmeklējumi un slimība apstiprināta 13 cilvēkiem. Tādējādi līdz šim Latvijā kopumā veikti 39 336 Covid-19 testi, bet inficēšanās atklāta 761 personai.

SPKC informācija liecina, ka piektdaļa jeb 23% sasirgušo no visiem 761 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, vēl 18% - vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Daudz sasirgušo - 17% - pārstāv vecuma grupu no 50 līdz 59 gadiem.

No visiem saslimušajiem bērni līdz deviņiem gadiem ir 2%, seniori pēc 70 gadiem - 9%. 14% saslimušo ir vecumā no 20 līdz 29, 13% - no 60 līdz 69 gadiem. Vēl 4% no Covid-19 pozitīvajiem pacientiem ir desmit līdz 19 gadus veci.

Patlaban Latvijā uz 100 000 iedzīvotājiem ir 39 saslimušie.

Pēdējās diennakts laikā slimnīcās ievietoti pieci Covid-19 pacienti. Kopumā patlaban stacionārā ārstējas 42 ar jauno koronavīrusu sasirguši cilvēki, no kuriem 37 pacienti ir ar vidēji smagu, bet pieci pacienti ar smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāriem izrakstīts 71 Covid-19 pacients.

Savukārt no Covid-19 Latvijā izveseļojušies 133 cilvēki. Viņiem visiem abi kontroltesti uzrādījuši negatīvus rezultātus, kas liecina, ka šie Covid-19 pacienti ne tikai izveseļojušies no Covid-19, bet arī atbrīvojušies no jaunā koronavīrusa klātbūtnes organismā, norāda SPKC, piebilstot, ka lēmumu par izolācijas pārtraukšanu Covid-19 pacientiem pieņem ģimenes ārsts.