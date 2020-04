Sezonālās pārmaiņas: kā balkonā ietilpināt vairākas funkcijas

Pa dienu brokastu stūrītis var pārvērsties mājas birojā, bet, ja tāda nav, var lietot arī speciālu klēpjdatora paliktni. Rakstāmpiederumus var salikt nelielā kastē vai grozā un dokumentus glabāt pārvietojamā organizatorā, kur tie būs pasargāti no neparedzamām vēja brāzmām. No saules un lietus var paslēpties zem saulessarga, bet var arī izveidot nojumīti no auduma. Materiāli, kas nav gaismu necaurlaidīgi, vienlaikus aizsedz balkonu no svešiem skatieniem un ļauj izmantot dienas gaismu.