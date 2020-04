Pabriks: Ragavas jātaisa vasarā jeb Covid-19 pandēmijas mācība

Aizsardzības nozarē ir pieņemts visus apdraudējumus un izaicinājumus vērtēt no starptautiskā viedokļa un no nacionālajām pozīcijām. Vispirms par starptautisko mācību, ko sniedz šī krīze.

Covid-19 pandēmija ir atspoguļojusi valstu ievainojamību un izcēlusi vairākus pastāvošās globālās kārtības izaicinājumus. Pretēji gaidītajam, kad krīzes apstākļos starptautiskajām organizācijām būtu jādarbojas kā vienotam mehānismam, piedzīvojām skaudru realitāti. Izplatoties Covid- 19, valstis izvēlējās nacionālu pieeju. Tika noteikti dažādi ierobežojumi kritisko preču un izejmateriālu kustībai. Pēdējo gadu tendences, kas tika novērotas politiskajā līmenī, kā arī ekspertu un domnīcu bažās par to, ka notiek norobežošanās no starptautiskās vienotības, pēkšņi pārauga reālās un fiziski izjūtamās darbībās. Virkne partneru un sabiedroto demonstrēja, ka “izejvielas dezinfekcijas līdzekļiem nevienam nepārdosim. Materiālus stikla vairogiem neeksportēsim.” Vienlaikus visi kopā paliksim atkarīgi no vienas lielās “pasaules rūpnīcas”, kas lēti ražo visu un visiem. Esam sākuši plūkties savā starpā par to, kurš pirmais saņems kravu ar sejas maskām un kurš nedēļām ilgi gaidīs savu kārtu, lai nopirktu auduma izstrādājumu par desmitkārtīgu uzcenojumu.