paliecmājās ⟩ Eds Šīrans, "Coldplay" u.c. būs skatāmi vērienīgā virtuālā festivālā "PlayOn Fest"

Festivāls sākas jau šo piektdien, 24. aprīlī no plkst. 19 līdz 7 rītā Songkick kanālā vietnē "YouTube" trīs vakarus un naktis pēc kārtas būs skatāmi tādu mākslinieku kā Bruno Mars, Coldplay, Green Day, Eda Šīrana, Twenty One Pilots un vēl daudzu citu ekskluzīvi, līdz šim reti pieejami vai nepubliskoti dzīvo koncertu ieraksti no pasaules lielākajām skatuvēm un festivāliem.