FM ziņojumā atklāts biežākais dīkstāves pabalsta atteikuma iemesls

Savukārt no gadījumiem, kad atteikts dīkstāves pabalsts nodokļu maksātājiem, kuri nodokļos vidēji mēnesī aprēķinājuši no 10 eiro līdz 200 eiro, 124 gadījumos jeb 12% nodokļos mēnesī maksāti 10 eiro līdz 50 eiro, 236 gadījumos jeb 23% - no 50 eiro līdz 100 eiro, 290 gadījumos jeb 28% - no 100 eiro līdz 150 eiro, 323 gadījumos jeb 31% - no 150 eiro līdz 200 eiro.