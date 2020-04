Tapusi dokumentālā filma par Dambi, Rudaku un Skripu

Filma savu ceļu pie skatītājiem filma uzsāks virtuālajā kinozālē, Nacionālā kino centra tradicionālajā 4. maija Latvijas filmu maratonā, kas šogad norisināsies tiešsaistē – portālā filmas.lv. Jau no 5. maija filmu varēs noskatīties producentu studijas “On the Road” vimeo straumēšanas platformā un no 7. maija - Shortcut, kas pieejams arī Helio interaktīvās televīzijas skatītājiem.