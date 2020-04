Premjers: Pēc Covid-19 krīzes jādomā par atbildīgo dienestu atslogošanu un indivīdu atbildību

Premjers atzina, ka VID ir vislabāk redzama situācija krīzes laikā. "VID vadītāja runā no rūgtās pieredzes. VID tāpat kā ārsts redz slimnieka reālo stāvokli, nevis mēs, kas redzam to, kā viņš izskatās uz ielas. No šīs krīzes mums būs jāmācās mainīt pieeju, jo patlaban viss tiek balstīts uz kontroli. Varētu pāriet uz pašdeklarēšanos ar nosacījumu, ka par negodprātīgu rīcību tiek paredzēts ārkārtīgi bargs sods. Un ne jau 1000 eiro apmērā. Tad gan varētu atslogot valsts dienestus, jo atbildība būtu uz indivīda pleciem," klāstīja Kariņš.