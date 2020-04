"Mediķiem būs posttraumatiskā stresa sindroms." Igauņu medmāsa par darbu Lielbritānijas slimnīcā

Par spīti mīlestībai pret savu darbu, dažreiz gribējies to pamest, atzīst Sedra. "Domāju, ka vairs to nespēju," viņa saka. "Pēc maiņas ir tikai viena vēlēšanās - iekrist gultā un ne vārda nerunāt par vīrusu. Protams, vairumam mediķu būs posttraumatiskā stresa sindroms. Ar to nāksies cīnīties mēnešiem, dažiem - pat gadiem.