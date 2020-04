Aizsardzības ministrija: Pandēmijas laikā notiek arvien agresīvāki informatīvie uzbrukumi

Pēdējais no tiem vērsts ar angļu valodā rakstošā portāla "TheDuran.com" starpniecību, kurā izplatīts viltus vēstījums par it kā 20 līdz 21 saslimušo karavīru NATO paplašinātās kaujas grupas Latvijā sastāvā.

"Šādi tendenciozi uzbrukuma mēģinājumi informatīvajā telpā liecina par zināmu potenciālā pretinieka mazvērtības kompleksu. Ja kāds vēlas baidīties no pāris tūkstošiem sabiedroto kādā no Baltijas valstīm, patstāvīgi cenšoties tos apmelot it visā, tad tas nozīmē, ka, vai nu šādu ziņu autoram kaut kas nav kārtībā ar pašapziņu, vai arī kaut kādā politiskajā līmenī kādā no mūsu kaimiņvalstīm ir pilnīgs apjukums, kas liecina, ka viņi paši netiek galā ar savām Covid-19 problēmām," norādīja aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).