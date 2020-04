"The Rolling Stones" laiž klajā jaunu dziesmu, kas sasaucas ar dzīvi pandēmijas laikā

"The Rolling Stones" skaidroja, ka pie šīs dziesmas strādāja jau pirms visā pasaulē jaunā koronavīrusa dēļ tika noteikti ierobežojumi cilvēku kustībai un slēgti uzņēmumi, un nolēmuši pārskatīt to no jauna, atrodoties izolācijā, pieņemot, ka tā sasauksies ar pašreizējo situāciju pasaulē.

"The Rolling Stones" nesen pievienojās daudzām citām mūzikas zvaigznēm virtuālajā koncertā "One World: Together At Home".