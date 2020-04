Preses brīvība Krievijā atkal tiek ierobežota: "Vedomosti" žurnālisti sadumpojas pret jauno redaktoru

Kāds no žurnālistiem apstiprināja, ka redakcijas kopdarbs tika publiskots bez Šmarova piekrišanas. Viņš pieļāva, ka tas droši vien drīzumā tiks dzēsts.

Tikmēr daļa "Vedomosti" žurnālistu apsver laikraksta pamešanu. "Daudzi no mums runā par aiziešanu," viens no izdevuma žurnālistiem apstiprināja "The Guardian".