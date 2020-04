Austrijā no 4.maija skolās mācības atsāks vecāko klašu skolēni

No 4.maija skolās atgriezīsies aptuveni 100 000 pēdējo klašu skolēnu, bet no 15.maija mācības skolās atsāks sešus līdz 14 gadus veci bērni. Pārējie skolēni mācību iestādēs varēs atgriezties no 29.maija, ja nenotiks vēl viens koronavīrusa uzliesmojums, paziņoja ministrs.